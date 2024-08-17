Стали известны условия повышения цены проезда в транспорте Новосибирска

В мэрии Новосибирска сообщили о том, что на данный момент вопрос о повышении цены проезда в городском транспорте на повестку дня не выносился. В муниципалитете объяснили, при каких условиях это произойдет.
— Если более 15% перевозчиков подадут запрос на изменение тарифа, то власти рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, — пишет издание НГС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По закону, тарифы на общественном транспорте могут меняться раз в год, последний раз в Новосибирске это случилось в декабре 2023 года.
В апреле городской транспорт начали переводить на безналичный расчет. Кстати, жалобы на общественный транспорт Новосибирска входят в топ популярнейших.
Виктор Бобровников.