В воронежском Шилово в понедельник не будет воды

В администрации Воронежа рассказали, что это будет связано с ремонтными работами на магистральном водоводе «Энергосетевой компании»: на трубопроводе диаметром 400 мм будут проводить аварийно-восстановительные работы.
Для шиловцев в период отключения воды организуют подвоз технической и питьевой воды. Адреса подвоза воды:
- улица Острогожская, 164/1,
- улица Острогожская, 170/12,
- улица Теплоэнергетиков, 4 (площадь у ТЦ «Ермак»).
Вчера воронежцы массово пожаловались на отключение воды раньше срока.
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