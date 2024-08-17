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В воронежском Шилово в понедельник не будет воды

В микрорайоне Шилово отключат горячую и холодную воду с 22:00 воскресенья, 18 августа, по 18:00 понедельника, 19 августа.

Источник: Freepik

В администрации Воронежа рассказали, что это будет связано с ремонтными работами на магистральном водоводе «Энергосетевой компании»: на трубопроводе диаметром 400 мм будут проводить аварийно-восстановительные работы.

Для шиловцев в период отключения воды организуют подвоз технической и питьевой воды. Адреса подвоза воды:

  • улица Острогожская, 164/1,
  • улица Острогожская, 170/12,
  • улица Теплоэнергетиков, 4 (площадь у ТЦ «Ермак»).

Вчера воронежцы массово пожаловались на отключение воды раньше срока.

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ЖКХ