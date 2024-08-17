В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа

По словам главы региона, во время строительства в корпусе заменили несущие конструкции и крышу, перестроили несколько этажей. Также подрядчик проделал комплекс работ по укреплению фундамента, отремонтировал системы отопления и водопровода, обустроил новый спортзал и площадку на улице. «Проведены здесь и бережные реставрационные работы — полностью сохранили исторический облик фасада и части помещений», — подчеркнул господин Махонин.
Здание учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славянова» было построено в 1930-е годы и сейчас является объектом культурного наследия. Реставрационные работы были начаты в 2020 году. Согласно техзаданию, подрядчик был обязан модернизировать сети инженерно-технического обеспечения, благоустроить территорию и провести прочие строительные работы по приспособлению объекта для современного использования.