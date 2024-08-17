Глеб Никитин: «Нижний Новгород не может не восхищать своей красотой и величием»

"Дорогие нижегородцы и все, чья судьба связана с Нижним Новгородом! Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Нижний Новгород занимает особое место в судьбе России. Город-крепость, место формирования народного ополчения, крупнейший торговый и индустриальный центр — в каждую эпоху у него было свое лицо, которое всегда определяли люди. В истории осталось много имен — это военные и политики, ученые и инженеры, медики и писатели, предприниматели и представители многих других профессий, которыми мы по праву гордимся. И сегодня в Нижнем Новгороде живет невероятно много талантливых, интересных, творческих людей, обладающих лучшими чертами нижегородского характера — умением стремиться к большему, желанием достичь невозможных, на первый взгляд, целей", — сказал глава региона.
«Нижний Новгород не может не восхищать своей красотой и величием. В городе сохранилось много очень ярких самобытных зданий, сохранивших обаяние прошлых эпох. Все больше людей приезжает сюда, чтобы увидеть наш город, познакомиться с его историей, проникнуться духом и характером Нижнего. При этом с каждым годом город меняется. Строятся знаковые объекты — станции метро, Ледовый дворец, преображаются места отдыха и прогулочные зоны. Активно развивается сфера образования — открываются новые школы, создаются возможности для получения профессионального образования, строится ИТ-кампус. Все это напрямую работает на будущее города», — добавил губернатор.
«В самом названии Нижнего Новгорода заложено стремление к новому. Мне хочется пожелать, чтобы это чувство никогда не покидало каждого из его жителей! Пусть Нижний растет и развивается вместе с вами!» — пожелал Глеб Никитин.