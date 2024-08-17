Глеб Никитин: «Нижний Новгород не может не восхищать своей красотой и величием»

Нижний Новгород занимает особое место в судьбе России. Город-крепость, место формирования народного ополчения, крупнейший торговый и индустриальный центр — в каждую эпоху у него было свое лицо, которое всегда определяли люди. В истории осталось много имен — это военные и политики, ученые и инженеры, медики и писатели, предприниматели и представители многих других профессий, которыми мы по праву гордимся. И сегодня в Нижнем Новгороде живет невероятно много талантливых, интересных, творческих людей, обладающих лучшими чертами нижегородского характера — умением стремиться к большему, желанием достичь невозможных, на первый взгляд, целей", — сказал глава региона.