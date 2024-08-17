В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года

В Евпаторийской городской больнице в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии установили передвижной аппарат для исследования сердца и сосудов. Подобное оборудование было приобретено и для неврологического отделения Керченской больницы № 1 им. Пирогова. В палатах отделения больницы также установили 15 функциональных кроватей, уточнили в ведомстве.