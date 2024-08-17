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В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Источник: Freepik

«В поликлинику ГБУЗ РК “Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова” закуплен дерматоскоп, который позволяет исследовать образования на коже и выявлять меланому. Кроме того, в Керченский филиал онкодиспансера поставлены два кислородных концентратора», — сказано в сообщении.

По данным регионального Минздрава, для РКБ им. Семашко приобретено 50 функциональных кроватей, которые разместили в палатах неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В Евпаторийской городской больнице в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии установили передвижной аппарат для исследования сердца и сосудов. Подобное оборудование было приобретено и для неврологического отделения Керченской больницы № 1 им. Пирогова. В палатах отделения больницы также установили 15 функциональных кроватей, уточнили в ведомстве.

В Региональный сосудистый центр Симферопольской городской клинической больницы № 7 поставлены два подъемника, которые предназначены для поднятия и перемещения лежачих больных.

В Феодосийский медицинский центр и Джанкойскую центральную районную больницу приобретены переносные аппараты ультразвуковой терапии.

«Данные аппараты применяются для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы», — уточнили в Минздраве Крыма.

Также в кардиологическое и неврологическое отделения Феодосийского медицинского центра приобретено 20 функциональных кроватей.

В Министерстве здравоохранения Крыма добавили, что до конца года в республиканские медучреждения планируется поставка еще 15 единиц необходимого оборудования.

В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем году будут выделены 1,7 млрд.

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