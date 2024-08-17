В Омске подросток устроил гонки с полицией

В отношении молодого человека было возбуждено сразу три административных дела — за вождение в нетрезвом виде и без прав, невыполнение требования об остановке и управление без мотошлема. Мать подростка привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 30 тысяч рублей. Мопед был помещён на штрафстоянку.