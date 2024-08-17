В Омске подросток устроил гонки с полицией

На Черлакском тракте экипаж ДПС заметил молодого человека на мопеде без шлема. Полицейские потребовали у водителя остановиться, однако юноша попытался скрыться. Погоню за ним устроили на двух патрульных машинах. В ходе гонок подросток создал опасную ситуацию для других участников движения.
Юношу удалось установить. Как оказалось, водителю 16 лет. Водительских прав у него не было, а алкотектор показал, что подросток управлял мопедом в нетрезвом состоянии.
На место задержания вызвали мать подростка. Она рассказала, что знала, что сын управляет мопедом, но разрешала ему ездить только вблизи дома. Сам подросток признался, что проезжал мимо друзей и принял их предложение выпить пива.
В отношении молодого человека было возбуждено сразу три административных дела — за вождение в нетрезвом виде и без прав, невыполнение требования об остановке и управление без мотошлема. Мать подростка привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 30 тысяч рублей. Мопед был помещён на штрафстоянку.
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