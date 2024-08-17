Итоги вступительных экзаменов в вузы можно узнать в Интернете

Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщает, что узнать итоги вступительных экзаменов можно воспользовавшись одним из вариантов.
Через сайт my.uzbmb.uz: необходимо ввести серию и номер паспорта заявителя, а также личный идентификационный номер на сайте my.uzbmb.uz.
Через сайт mandat.uzbmb.uz: необходимо ввести идентификационный номер заявителя на сайте mandat.uzbmb.uz.
Через сервис SMS-уведомлений: нужно отправить идентификационный номер заявителя на номер 5100, и на этот номер телефона будет отправлено SMS-уведомление о результатах конкурса (услуга платная).
Также результаты предоставляются в высших учебных заведениях.