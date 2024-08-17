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Итоги вступительных экзаменов в вузы можно узнать в Интернете

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Интернете можно узнать результаты конкурса по вступительным испытаниям в высшие образовательные учреждения по направлению бакалавриата на 2024/2025 учебный год, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщает, что узнать итоги вступительных экзаменов можно воспользовавшись одним из вариантов.

Через сайт my.uzbmb.uz: необходимо ввести серию и номер паспорта заявителя, а также личный идентификационный номер на сайте my.uzbmb.uz.

Через сайт mandat.uzbmb.uz: необходимо ввести идентификационный номер заявителя на сайте mandat.uzbmb.uz.

Через сервис SMS-уведомлений: нужно отправить идентификационный номер заявителя на номер 5100, и на этот номер телефона будет отправлено SMS-уведомление о результатах конкурса (услуга платная).

Также результаты предоставляются в высших учебных заведениях.

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