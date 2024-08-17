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В субботу, 17 августа, в Перми перекроют центральные улицы

Причиной станет спортивное мероприятие.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 августа, в Перми пройдет забег «Темные ночи 2024». В нем будут участвовать как спортсмены-бегуны, так и велосипедисты.

Беговые дистанции — на 2, 5 и 10 километров, а велосипедная — на 10 километров. Забег пройдет по маршруту Комсомольский проспект — улица Белинского — улица Сибирская. Старт и финиш — у ДК имени Солдатова. Официальное открытие мероприятия состоится в 20 часов. Старт первых участников — в 21.00.

В связи с этим с 20 часов 17 августа и до часа ночи 18 августа будут перекрыты участки пермских улиц:

— Сибирской от улицы Белинского до улицы Швецова;

— Белинского от Комсомольской площади до ул. Сибирской;

— Комсомольского проспекта от улицы Чкалова до улицы Революции;

— Комсомольская площадь.

И до 01.00 18 августа будет ограничена остановка и стоянка транспорта на площади перед дворцом культуры им. Солдатова и на улицах:

— Коминтерна;

— Павла Соловьева;

— Юрия Смирнова;

— Полины Осипенко;

— 1- Красноармейская;

— Тимирязева.

Кроме спортивной части, пройдут танцевальный флешмоб от Бони и Кузьмича, выступление группы SPLIT и барабанное шоу «Ритмикон».