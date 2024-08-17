В субботу, 17 августа, в Перми перекроют центральные улицы

Беговые дистанции — на 2, 5 и 10 километров, а велосипедная — на 10 километров. Забег пройдет по маршруту Комсомольский проспект — улица Белинского — улица Сибирская. Старт и финиш — у ДК имени Солдатова. Официальное открытие мероприятия состоится в 20 часов. Старт первых участников — в 21.00.