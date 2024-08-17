В Сурхандарьинской области бухгалтер пытался незаконно продать землю государственного резерва

Выяснилось, что злоумышленник вошел в доверие к другому гражданину и пообещал продать ему земельный участок общей площадью 8 соток, расположенный в махалле «Субхидам» Сариасийского района. За этот земельный участок он потребовал 5, 6 тысячи долларов. Он ввел в заблуждение покупателя, сказав, что является владельцем участка. Однако продаваемый участок является землей государственного резерва и находится на балансе хокимията.