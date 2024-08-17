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В Сурхандарьинской области бухгалтер пытался незаконно продать землю государственного резерва

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области задержали бухгалтера фермерского хозяйства, который пытался продать землю государственного резерва, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, бухгалтера задержали с поличным при получении аванса в размере 3,6 тысячи долларов и 1,2 миллиона сумов.

Выяснилось, что злоумышленник вошел в доверие к другому гражданину и пообещал продать ему земельный участок общей площадью 8 соток, расположенный в махалле «Субхидам» Сариасийского района. За этот земельный участок он потребовал 5, 6 тысячи долларов. Он ввел в заблуждение покупателя, сказав, что является владельцем участка. Однако продаваемый участок является землей государственного резерва и находится на балансе хокимията.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного Кодекса.