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Выдача нейтральных автономеров возобновлена в Приднестровье

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице возобновлена выдача нейтральных автомобильных номерных знаков, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

Вопрос обсуждался на прошедшем в пятницу онлайн-заседании экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. Инициатором выступила приднестровская сторона.

«Стороны согласовали вопросы, связанные с менеджментом очереди, регистрацией транспортных средств гражданами Приднестровья, не имеющими документов РМ, а также рассмотрели возможные решения по расширению числа приднестровских СТО, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей с нейтральными номерными знаками».

отметили в ведомстве.

В настоящее время «ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов» нейтральные номера смогут получить только те автомобили, которые были ввезены в Приднестровье до 24 апреля 2018 года, а также те, владельцы которых ранее получили «форму TV-24».

Для автомашин, ввезенных в Приднестровье после 24 апреля 2018 года, в ближайшие месяцы будет выработан отдельный механизм.