Выдача нейтральных автономеров возобновлена в Приднестровье

Вопрос обсуждался на прошедшем в пятницу онлайн-заседании экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. Инициатором выступила приднестровская сторона.
«Стороны согласовали вопросы, связанные с менеджментом очереди, регистрацией транспортных средств гражданами Приднестровья, не имеющими документов РМ, а также рассмотрели возможные решения по расширению числа приднестровских СТО, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей с нейтральными номерными знаками».
В настоящее время «ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов» нейтральные номера смогут получить только те автомобили, которые были ввезены в Приднестровье до 24 апреля 2018 года, а также те, владельцы которых ранее получили «форму TV-24».
Для автомашин, ввезенных в Приднестровье после 24 апреля 2018 года, в ближайшие месяцы будет выработан отдельный механизм.