Выдача нейтральных автономеров возобновлена в Приднестровье

В настоящее время «ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов» нейтральные номера смогут получить только те автомобили, которые были ввезены в Приднестровье до 24 апреля 2018 года, а также те, владельцы которых ранее получили «форму TV-24».