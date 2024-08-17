Крупный лесной пожар потушили в Иркутской области 16 августа

Накануне, 16 августа, на территории лесного фонда в Катангском районе потушен пожар. Пламя разошлось на площади 440 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
— В локализованном состоянии на утро 17 августа перешло два обнаруженных накануне возгорания на площади 42 гектара в Бодайбинском и Киренском районах. Продолжается тушение пяти ранее локализованных пожаров на общей площади 2278 гектаров: по два — в Катангском и Киренском и одного — в Усть-Кутском районах, — рассказывают в правительстве региона.
Также со вчерашнего дня в действующем состоянии перешли четыре пожара на площади 5,19 гектаров. С ними борются в Бодайбинском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Братском районах. Вместе с этим тушат восемь уже ранее зарегистрированных пожаров: пяти — в Катангском и трех — в Киренском районах.
Напомним, смертельное ДТП произошло днем 16 августа на автодороге «Киренск-Казачинское». Семья из четырех человек ехала в сторону поселка Магистральный на машине Hyundai Palisade, когда случилось страшное. 40-летний водитель иномарки выехал на встречку, где врезался в грузовик Scania. Эта версия проверяется полицейскими.