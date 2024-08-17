Крупный лесной пожар потушили в Иркутской области 16 августа

Также со вчерашнего дня в действующем состоянии перешли четыре пожара на площади 5,19 гектаров. С ними борются в Бодайбинском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Братском районах. Вместе с этим тушат восемь уже ранее зарегистрированных пожаров: пяти — в Катангском и трех — в Киренском районах.