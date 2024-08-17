В центре Перми 20 и 21 августа ограничат движение для съёмок фильма

Движение на улице Сибирской в Перми 20 и 21 августа ограничат для съёмок фильма, сообщается в документе на официальном сайте краевого минтранса.
Согласно распоряжению ведомства, проезд всех видов транспорта ограничат с 19:00 20 августа до 23:00 21 августа на участке улицы Сибирской от Петропавловской до Советской, а также от улицы Советской до Монастырской. Движение транспорта на этих участках также будет запрещено с 6:00 до 23:00 21 августа.
В документе указано, что съёмками фильма будет заниматься «Центр развития кинопроизводства». Какой фильм будут снимать пока не уточняется. Портал URA.RU, ссылаясь на свой источник, сообщает, что улицу перекроют из-за работы над историческим фильмом «Романовы: преданность и предательство».
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в центре Перми перекроют улицы ради забега «Тёмные ночи».