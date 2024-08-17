Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

На Красноярск надвигается непогода.

Сейчас в Олбани: +22° 5 м/с 78% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

18 августа в центре и на юге Красноярского края резко испортится погода.

Синоптики Среднесибирского УГМС предупредил жителей о надвигающихся 18 августа сильных дождях и грозах. Местами вероятно выпадение крупного града. Помимо этого, ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, а отдельные порывы могут превышать 25 метров в секунду.

В МЧС по Красноярскому краю напомнили, что нельзя отпускать детей гулять одних в плохую погоду. Если гроза и ветер застали на улице, опасно прятаться под деревьями, стоять под рекламными конструкциями, крышами домов и возле заборов. Также нужно отойти подальше от ЛЭП. Лучше всего зайти в здание.