Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

18 августа в центре и на юге Красноярского края резко испортится погода.
Синоптики Среднесибирского УГМС предупредил жителей о надвигающихся 18 августа сильных дождях и грозах. Местами вероятно выпадение крупного града. Помимо этого, ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, а отдельные порывы могут превышать 25 метров в секунду.
В МЧС по Красноярскому краю напомнили, что нельзя отпускать детей гулять одних в плохую погоду. Если гроза и ветер застали на улице, опасно прятаться под деревьями, стоять под рекламными конструкциями, крышами домов и возле заборов. Также нужно отойти подальше от ЛЭП. Лучше всего зайти в здание.