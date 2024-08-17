Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

В МЧС по Красноярскому краю напомнили, что нельзя отпускать детей гулять одних в плохую погоду. Если гроза и ветер застали на улице, опасно прятаться под деревьями, стоять под рекламными конструкциями, крышами домов и возле заборов. Также нужно отойти подальше от ЛЭП. Лучше всего зайти в здание.