«Осетровая луна» взойдет на небе 19 августа. Что это такое?

Впервые термин «суперлуние» предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения полнолуний, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния являются самыми большими и яркими в году.