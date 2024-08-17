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«Осетровая луна» взойдет на небе 19 августа. Что это такое?

Одно из самых захватывающих астрономических явлений этого года ожидается 19 августа. На небе можно будет увидеть «Осетровую Луну» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны», пишет РБК Life.

Источник: Смартпресс

Название «Осетровая Луна» связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Суперлуния возникают три-четыре раза в год. Обычно они появляются последовательно. В этом году ожидается четыре суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Впервые термин «суперлуние» предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения полнолуний, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния являются самыми большими и яркими в году.

Название «Голубая Луна» не имеет никакого отношения к цвету. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», то есть очень редкое событие).

Сезонная Голубая Луна — это третье по счету полнолуние в астрономическом сезоне с четырьмя полнолуниями.

Существует два типа «голубых лун»: сезонные и месячные. «Голубая Луна», которая наступит 19 августа, будет сезонной. По данным NASA, следующая сезонная «Голубая Луна» ожидается в мае 2027 года.

Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

космос