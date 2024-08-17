В Омске новорождённую девочку назвали Присциллой

Портал ЗАГС опубликовал обновлённую статистику по самым редким именам детей в Омской области в 2024 году. За последнее время в регионе самыми необычными именами среди девочек стали: Забира, Милада, Сара, Пелагея и Присцилла.
Кстати, имя Присцилла носит американская актриса, единственная жена Элвиса Пресли. В 2023 году вышел художественный фильм по автобиографической книге Присциллы Пресли «Элвис и я». Возможно, именно этот фильм и способствовал выбору необычного имени для новорождённой.
У мальчиков редкими именами стали Арес, Эрвин, Беляль, Алимардон и Эмин. Ранее самыми редкими именами у девочек были Карелия, Айя и Медея, у мальчиков — Халид, Фанис и Мирас.
Что касается самых популярных имён, то у девочек лидерство по-прежнему держит Анна, Ева, Мария, Василиса и София, у мальчиков — Артём, Александр, Тимофей, Максим и Михаил.