Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске новорождённую девочку назвали Присциллой

У мальчиков самое необычное имя — Биляль.

Источник: Om1 Омск

Портал ЗАГС опубликовал обновлённую статистику по самым редким именам детей в Омской области в 2024 году. За последнее время в регионе самыми необычными именами среди девочек стали: Забира, Милада, Сара, Пелагея и Присцилла.

Кстати, имя Присцилла носит американская актриса, единственная жена Элвиса Пресли. В 2023 году вышел художественный фильм по автобиографической книге Присциллы Пресли «Элвис и я». Возможно, именно этот фильм и способствовал выбору необычного имени для новорождённой.

У мальчиков редкими именами стали Арес, Эрвин, Беляль, Алимардон и Эмин. Ранее самыми редкими именами у девочек были Карелия, Айя и Медея, у мальчиков — Халид, Фанис и Мирас.
Что касается самых популярных имён, то у девочек лидерство по-прежнему держит Анна, Ева, Мария, Василиса и София, у мальчиков — Артём, Александр, Тимофей, Максим и Михаил.