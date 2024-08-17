В Екатеринбурге началось празднование Дня города

В центре города часть улиц будет перекрыта для движения автомобилей. С 6:00 и до окончания празднования ограничат движение по участкам ул. Ленина, ул. 8 Марта, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Воеводина, пер. Банковского, ул. Царской, ул. Толмачева, ул. Первомайской, ул. Вайнера. С 19:00 и до окончания мероприятия к ним добавятся ул. Малышева, ул. Радищева, ул. Хохрякова, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Жукова, ул. Шейнкмана, ул. Февральской Революции.
Ограничения для самокатов и других прокатных средств индивидуальной мобильности можно уточнить в приложении кикшеринга. Общественный транспорт, включая метро, в этот день будет ходить до 1:00, а в центре города будет ограничена продажа алкоголя.
На площадках Дня города выступят Slava Marlow, Ольга Серябкина, Dabro и другие исполнители. В рамках празднования пройдут городская свадьба, финал городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», модное шоу и праздничный фейерверк.