В субботу в Керчи на нескольких улицах нет воды

Из-за аварийно-ремонтных работ на сетях ограничено водоснабжение на нескольких улицах в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Без воды остались ул. Дубинина, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Козлова, ул. Циолковского, ул. К. Маркса, ул. Пролетарская, пер. Кооперативный, пер. Милицейский, ул. Кирова (частично).
Организован подвоз питьевой воды:
08:00—10:00— ул. Самойленко; 10:00—12:00— ул. Козлова/ ул. Карла Маркса; 13:00—15:00— ул. Карла Маркса /ул. Циолковского; 15:00—18:00— ул. Дубинина/ул. К. Маркса; 18:00—20:00— ул. Пролетарская/ул. Юных Ленинцев.
Также до 20:00 ориентировочно воды не будет в селе Чистополье на улицах Мира и Братьев Хомко. Также до 15:00 ограничено водоснабжение в селе Луговое до 15:00.
В «Воде Крыма» сообщили, что до 15:00 воды не будет и в Феодосии — водоснабжение ограничено на Симферопольском шоссе, ул. Габрусева, ул. Афанасия Никитина, ул. Анюнаса № 2,4.