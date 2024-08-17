В Волгограде напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Акция прошла на станциях Бетонная и Гумрак, где волгоградцам раздали информационные материалы о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено электробезопасности. Специалисты напомнили, что контактная сеть, которая обеспечивает движение электропоездов, может представлять смертельную угрозу человеку, поэтому находящимся вблизи железнодорожных путей людям нельзя терять бдительности.
Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, волгоградцам напомнили о запрете взбираться на крыши грузовых вагонов или цистерн.
Специалисты призвали жителей города, как детей, так и взрослых, быть предельно внимательными на железной дороге, ведь она является объектом повышенной опасности. За переход железнодорожных путей в неположенном месте нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.