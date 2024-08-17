В Перми остановлены поиски пропавшей в начале августа 17-летней девушки

Поиски пропавшей в начале августа в Индустриальном районе Перми 17-летней девушки остановлены в Перми вечером 17 августа, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
«Найдена! Жива!» — говорится в сообщении волонтёров.
Жителей просят снять репосты.
О том, как удалось найти юную пермячку, как она себя чувствует и где девушка находилась всё это время, в поисковом отряде не сообщают.
Напомним, в Перми по прежнему ищут исчезнувшего почти месяц назад Алексея Аникеева. Он ушёл с работы и бесследно пропал. Мужчина был одет в чёрную куртку, спортивные брюки, футболку и классические туфли. 16 августа стало известно о пропавшей в Чернушке Пермского края 84-летней женщине. Вечером 15 августа она вышла из дома с чёрным ведром, и с тех пор никто её не видел. Пенсионерку можно узнать по особой примете: на четырёх пальцах её правой руки нет фаланг. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.