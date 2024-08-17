Поддержим отечественного производителя: Сельскохозяйственные ярмарки в Кишиневе — рассказываем, где, когда и что продают

Мэрия Кишинева сообщает, что
В сквере Кафедрального собора на аллее, прилегающей к улице Пушкина
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» и на ул. Дачия, 216,
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бульвар Штефан чел Маре, 202), 17 августа пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4)
На площади Национального театра оперы и балета «Мария Биешу»
Центр
Школьные ярмарки в период с 10 августа по 10 сентября по адресам: ул. Измаильская угол с бульваром Дмитрия Кантемира и ул. Митрополита Варлаама (периметр ул. Армянская, ул. Болгарская и ул. Тигина).
Ярмарка отечественных производителей плодоовощной продукции работает до 18 августа по адресам: ул. Хынчешть, 86, ул. Спррынченоая, 1А, ул. Гренобль, 157, ул. Измаильская, 94, угол с бул. Д. Кантемир, ул. Мелестиу, 14/3.
На ул. Н. Тестемицану, 3 (территория магазина «Kaufland»), до 22 августа проходит мероприятие «Парк Юрского периода».
Чеканы
До 22 августа проходят ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, бул. Мирча чел Батрын, 20, бул. Мирча чел Батрын, 24, бул. Мирча чел Бэтрын, 28, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Игоря Виеру, 10; ул. Профессора Иона Думенюка, 12 А, ул. Петра Заднипру, 2.
Рышкановка
Школьные ярмарки с 1 августа по 4 сентября проходят по адресам: Александру чел Бун (по периметру ул. Болгарской и ул. Тигина).
Ярмарки отечественных товаров работают до 28 августа по Московскому проспекту, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, на ул. А. Дога, 35 и ул. Соколень, 11.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.