Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы все еще задерживаются в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы по-прежнему наблюдаются задержки авиарейсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

На данный момент, согласно информации из онлайн-табло, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Астану, Шымкент, Павлодар, Улан-Батор, Актау, Караганду и Атырау.

Кроме того, задержаны рейсы и на прибытие: из Актобе, Астаны, Кокшетау, Улан-Батора, Душанбе, Сеула, Атырау, Шымкента, Стамбула, Павлодара.

В пресс-службе авиакомпании FlyArystan сообщили, что задержки рейсов из Алматы вызваны поздним началом заправки самолетов.

Ранее в аэропорту мегаполиса заявили, что проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от них. По их данным, рейсы задерживаются по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватки резервных самолетов, технических неисправностей, замены воздушных судов и другим причинам.

Как сообщили в КГА, с начала года более 12 тысяч рейсов в Казахстане не смогли вовремя вылететь или приземлиться, что составляет почти каждый четвертый рейс казахстанских авиакомпаний.