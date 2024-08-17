Рейсы все еще задерживаются в аэропорту Алматы

На данный момент, согласно информации из онлайн-табло, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Астану, Шымкент, Павлодар, Улан-Батор, Актау, Караганду и Атырау.
Кроме того, задержаны рейсы и на прибытие: из Актобе, Астаны, Кокшетау, Улан-Батора, Душанбе, Сеула, Атырау, Шымкента, Стамбула, Павлодара.
В пресс-службе авиакомпании FlyArystan сообщили, что задержки рейсов из Алматы вызваны поздним началом заправки самолетов.
Ранее в аэропорту мегаполиса заявили, что проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от них. По их данным, рейсы задерживаются по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватки резервных самолетов, технических неисправностей, замены воздушных судов и другим причинам.
Как сообщили в КГА, с начала года более 12 тысяч рейсов в Казахстане не смогли вовремя вылететь или приземлиться, что составляет почти каждый четвертый рейс казахстанских авиакомпаний.