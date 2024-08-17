Три новых учебника появятся в белорусских школах с 1 сентября

Сразу три новых учебника появятся, как сообщили в эфире ctv.by, в белорусских школах с 1 сентября 2024.
Речь, во-первых, идет про пособие по допризывной и медицинской подготовке, которое разработано для учащихся 9-х классов. Во-вторых, ученики 10-х классов получат новый учебник по «История Беларуси в контексте всемирной истории».
В-третьих, уже готов и учебник по основам безопасности жизнедеятельности, который ориентирован для учеников 2-х классов белорусских школ. Отмечается, что данные учебные пособия ранее, в 2023 году, уже прошли апробацию в 14 учреждениях образования, ну, а в приближающемся учебном году будет реализован их массовый выпуск.