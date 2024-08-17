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Три новых учебника появятся в белорусских школах с 1 сентября

В школах Беларуси появятся три новых учебника с 1 сентября 2024 года.

Сразу три новых учебника появятся, как сообщили в эфире ctv.by, в белорусских школах с 1 сентября 2024.

Речь, во-первых, идет про пособие по допризывной и медицинской подготовке, которое разработано для учащихся 9-х классов. Во-вторых, ученики 10-х классов получат новый учебник по «История Беларуси в контексте всемирной истории».

В-третьих, уже готов и учебник по основам безопасности жизнедеятельности, который ориентирован для учеников 2-х классов белорусских школ. Отмечается, что данные учебные пособия ранее, в 2023 году, уже прошли апробацию в 14 учреждениях образования, ну, а в приближающемся учебном году будет реализован их массовый выпуск.

образование