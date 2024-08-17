Ной не ныл, и ты не ной! Как я на месяц отказалась от жалоб, и к чему это привело

Ни за что бы не записала себя в список нытиков, если бы не случай на работе. Коллега отправила в чат смешные картинки с подписями, якобы кто из нас на кого похож. Вот злая мышь за компьютером — это Регина, а та, что любит «похомячить», — Люба. Рабочий процесс встал минимум минут на 15. Пришла моя очередь, и на экране появился грызун в лужице из собственных слез.
«Так начинается каждое Настино утро», — заливался офис. А вот у меня с лица улыбка исчезла. Вроде мелочь, но неужели для всех я драматическая страдалица?
Задумалась. А ведь действительно, жалуюсь я минимум трижды в день: утром рассказываю, как мне плохо спалось, днем ругаюсь на скрипящее кресло, а по пути домой на пару с приятельницей плачусь, как сильно хочется в отпуск. В тот же вечер, как на заказ, мне в соцсетях попалось видео тренера личностного роста. Вообще-то всяким коучам не доверяю от слова «совсем». Посмотрела ролик лишь из чистого журналистского любопытства.
«Перестаньте гундеть и увидите, как изменится ваша жизнь», — призывала блондинка. Да, я снова поймала себя на нытье… С этого момента и стартовал мой челлендж! Но не по советам диванного «эксперта», а по своему собственному плану, основываясь на интуиции и рекомендациях всегда позитивных коллег.
ЧЕГО МОЛЧИШЬ ВЕСЬ ДЕНЬ? СТРАННАЯ!
Цель на день — смотреть на все с позитивом. Но следующее утро началось, как обычно: едва содрала себя с кровати, из-за жесткого матраса болела спина. Пока думала, что надеть, кофе убежал. Приводя кухню в божеский вид, опоздала и встала в пробку. В итоге на планерку добралась уже разбитая. Радовало только то, что я такая не одна.
— У меня сегодня машина не завелась. Опять, небось, предстоит ремонт.
— А мне в автобусе нахамили. Настроение ни к черту! — подхватывали реплики друг друга коллеги в очереди в столовой.
Захотелось и мне излить душу, но открыла рот и… спохватилась — нельзя! Зато весь день прокручивала неприятности в голове. Так сказать, анализировала. К вечеру напала такая тоска, что только выть.
— Какая-то ты странная. Чего весь день молчишь? — обеспокоились товарищи по офису. Так я поведала им об эксперименте и не заметила, как пожаловалась на грязную плиту, скудный гардероб и старую кровать… Ну что ж, новую жизнь, стало быть, вновь начну завтра!
Спустя неделю поняла, что хватает меня максимум на три дня. Ну, очень тяжело оставаться с проблемами наедине. Заглядываю в блокнот и внимаю записанным советам знакомых: «Понять, что меня раздражает, и подумать, как это изменить».
Обращаюсь за помощью к подружке, мол, что чаще всего заставляет меня распускать нюни? «Ну, ты все время повторяешь, что хочешь спать». Принято. Действительно, каждый вечер мой план «уснуть в 22.00» с треском проваливается. Ворочаюсь до 2 — 3 часов ночи, зато все фоточки в ленте отлайканы, а видео откомментированы. Только кому от этого польза? Принимаю твердое решение наладить режим сна. Удивительно, но, если на телефоне включить режим «не беспокоить» (с моей работой это сложно, но ради эксперимента с редактором договорилась), глаза сами начинают слипаться. Главное — дисциплина. Так спустя пару дней оказалось, что высыпаться очень приятно. Далее, чтобы не жаловаться на самочувствие, поставила цель купить ортопедический матрас, а чтобы не гундеть, что надеть нечего, — пару новых платьев, которые давно хотела, но скупилась. Жизнь, как говорится, складывается из приятных мелочей.
МЕНЯЕМ ОБСТАНОВКУ
Еще одна задачка — сменить обстановку. И вдруг… В один из выходных неожиданно позвонила сестра, отдыхавшая с семьей в Анапе.
— Присоединяйся, тут классно! — огорошила.
«Да куда мне? Столько денег тратить, времени, сил, а на работе завал», — автоматически выстроилась в голове очередь из отмазок. Потом вспомнила, что так ответила бы старая я. А что скажет новая? К тому же кубышка у меня есть. Как раз бы хватило на недельку под солнцем. За сутки собрала чемодан, купила билеты и в понедельник вылетела из Иркутска в Сочи, затем пересела на поезд. Друзья и знакомые были в шоке, родители сумасшедший поступок поддержали. Вернувшись в Сибирь, еще недели две не могла прекратить хвастаться загаром и лакомствами, которыми объелась на год вперед.
Усевшись в свое офисное кресло, услышала знакомое скрипение. Раньше ворчливая бабулька во мне обошлась бы парой обидных слов и продолжила клацать по клавиатуре, но не в этот раз. Поднялась в кабинет завхоза и потребовала принять меры. И за полчаса завхоз решил мою проблему!.. А вот и новая цель. Решила: буду откладывать с каждой зарплаты по 10% и накоплю на новую поездку новой «я».
ПОСТСКРИПТУМ
Казалось бы, незамысловатый эксперимент действительно по[1]мог моей жизни заиграть красками. А ведь решение лежало на поверхности: старый матрас калечит спину? Не ной, а купи новый. Пашешь, пока остальные коллеги и даже начальник заряжаются эмоциями в отпусках? Так подвиг не в работе без отдыха, даже руководство этого от вас не ждет. Кому, в самом деле, нужен выгоревший, вечно недовольный сотрудник? Проверено: после хорошей смены обстановки и желания, и сил, и идей прибавилось! Ждать идеального момента то же самое, что у моря погоды — есть риск никогда не дождаться и упустить, возможно, свой единственный шанс. А если уж говорить про погоду — то это вообще отличный маркер типа собеседника. Одним всегда слишком жарко, слишком мокро, слишком снежно, слишком серо. А для других нет плохой погоды, они умеют радоваться каждому моменту. Вот к этому выводу и пришла: полезнее сменить курс собственного мышления на позитив, и к подобному притянется подобное. Позитивный ты — позитивные люди вокруг. Кстати, от пары «токсичных» подружек я уже избавилась. Поняла, раньше мы при встречах только и «шипели» обо всем и вся — плакались на жизнь да перемывали другим косточки. Во время очередной такой посиделки осознала — других общих интересов-то у нас и нет. А я больше вечно плачущей «героиней» быть не хочу.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Антон МОРОЗОВ, практический семейный психолог с 15-летним стажем:
«Жалобы — это эмоции, с которыми человеку трудно справиться».
— Если организм реагирует на нечто негативное учащением пульса, дыхания, выработкой определенных гормонов, то психике необходимо слить энергию через слова. В этом нет ничего плохого, если диалог помогает решить вопрос. Иначе привычка становится деструктивной. Значит, преследуется другая цель: вызвать у собеседника жалость или чувство вины, получить материальную выгоду или переложить ответственность за свои неудачи на что-то или кого-то. Последнее называется инфантилизмом. Однако отказаться от привычки жаловаться навсегда нельзя, да и не имеет смысла. На подавление эмоций будет уходить столько же сил, сколько на их выплеск, при этом причина не искоренится. А организм накопит стресс. В первую очередь нужно прислушиваться к своему самочувствию и мыслить объективно. Задайтесь вопросом: «Зачем это нужно именно мне?», и, может быть, вы сможете обойтись без какого-либо эксперимента. Что касается нытиков в окружении, ограничивать общение даже с близкими людьми во имя собственного блага не стыдно.