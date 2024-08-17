Ной не ныл, и ты не ной! Как я на месяц отказалась от жалоб, и к чему это привело

Казалось бы, незамысловатый эксперимент действительно по[1]мог моей жизни заиграть красками. А ведь решение лежало на поверхности: старый матрас калечит спину? Не ной, а купи новый. Пашешь, пока остальные коллеги и даже начальник заряжаются эмоциями в отпусках? Так подвиг не в работе без отдыха, даже руководство этого от вас не ждет. Кому, в самом деле, нужен выгоревший, вечно недовольный сотрудник? Проверено: после хорошей смены обстановки и желания, и сил, и идей прибавилось! Ждать идеального момента то же самое, что у моря погоды — есть риск никогда не дождаться и упустить, возможно, свой единственный шанс. А если уж говорить про погоду — то это вообще отличный маркер типа собеседника. Одним всегда слишком жарко, слишком мокро, слишком снежно, слишком серо. А для других нет плохой погоды, они умеют радоваться каждому моменту. Вот к этому выводу и пришла: полезнее сменить курс собственного мышления на позитив, и к подобному притянется подобное. Позитивный ты — позитивные люди вокруг. Кстати, от пары «токсичных» подружек я уже избавилась. Поняла, раньше мы при встречах только и «шипели» обо всем и вся — плакались на жизнь да перемывали другим косточки. Во время очередной такой посиделки осознала — других общих интересов-то у нас и нет. А я больше вечно плачущей «героиней» быть не хочу.