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Социальные вопросы жителей Шымкента

Депутаты Сената Парламента РК Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев посетили академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина в Шымкенте, где ознакомились с состоянием здания, которое требует срочной реконструкции. Здание театра, введенное в эксплуатацию десять лет назад, имеет технические недостатки, в частности, сцена не соответствует современным нормам, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

Местный акимат выразил готовность выделить средства на ремонт, однако действующие нормативы не позволяют провести капитальный ремонт здания до истечения 25 лет с момента его ввода в эксплуатацию. Сенаторы отметили, что возьмут вопрос под свой контроль и будут работать совместно с соответствующими ведомствами для решения проблемы.

Вместе с тем, Айгуль Капбарова встретилась с сотрудниками акимата и жителями Каратауского района города Шымкент. В ходе встречи местные жители подняли ряд актуальных социальных вопросов, включая завышенные размеры налога на имущество в некоторых районах города, необходимость ужесточения законодательства для предотвращения религиозной розни, а также вопросы развития национального культурного воспитания в обществе.

Кроме того, парламентарий ознакомилась с ходом строительства Дворца школьников в микрорайоне «Туран». Проект был инициирован по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева и профинансирован частично из местного бюджета. На данный момент строительство выполнено наполовину, но для его завершения требуется дополнительная поддержка из республиканского бюджета.