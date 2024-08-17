Социальные вопросы жителей Шымкента

Местный акимат выразил готовность выделить средства на ремонт, однако действующие нормативы не позволяют провести капитальный ремонт здания до истечения 25 лет с момента его ввода в эксплуатацию. Сенаторы отметили, что возьмут вопрос под свой контроль и будут работать совместно с соответствующими ведомствами для решения проблемы.
Вместе с тем, Айгуль Капбарова встретилась с сотрудниками акимата и жителями Каратауского района города Шымкент. В ходе встречи местные жители подняли ряд актуальных социальных вопросов, включая завышенные размеры налога на имущество в некоторых районах города, необходимость ужесточения законодательства для предотвращения религиозной розни, а также вопросы развития национального культурного воспитания в обществе.
Кроме того, парламентарий ознакомилась с ходом строительства Дворца школьников в микрорайоне «Туран». Проект был инициирован по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева и профинансирован частично из местного бюджета. На данный момент строительство выполнено наполовину, но для его завершения требуется дополнительная поддержка из республиканского бюджета.