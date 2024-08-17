Социальные вопросы жителей Шымкента

Местный акимат выразил готовность выделить средства на ремонт, однако действующие нормативы не позволяют провести капитальный ремонт здания до истечения 25 лет с момента его ввода в эксплуатацию. Сенаторы отметили, что возьмут вопрос под свой контроль и будут работать совместно с соответствующими ведомствами для решения проблемы.