Магнитная буря обрушится на нижегородцев в День города

Ощутимая магнитная буря ожидает нижегородцев в День города 17 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.
Согласно информации, сегодня ожидается умеренная магнитная буря силой 5 баллов. Возмущение магнитного поля будет нарастать с полудня и достигнет пика к девяти часам вечера. Напомним, именно в это время на площади Минина начнется концерт группы «Звери», посвященный Дню города.
Магнитная буря связана со вспышкой на Солнце, которая произошла утром 14 августа. Примерно в 9.40 утра на его поверхности был зарегистрирован новый взрыв высшего балла, и спустя три дня солнечное вещество достигло Земли.
— В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем, — советуют специалисты.