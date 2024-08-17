Магнитная буря обрушится на нижегородцев в День города

Согласно информации, сегодня ожидается умеренная магнитная буря силой 5 баллов. Возмущение магнитного поля будет нарастать с полудня и достигнет пика к девяти часам вечера. Напомним, именно в это время на площади Минина начнется концерт группы «Звери», посвященный Дню города.