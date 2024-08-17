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Магнитная буря обрушится на нижегородцев в День города

Это связано с произошедшей на днях вспышкой на Солнце.

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Источник: NASA

Ощутимая магнитная буря ожидает нижегородцев в День города 17 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.

Согласно информации, сегодня ожидается умеренная магнитная буря силой 5 баллов. Возмущение магнитного поля будет нарастать с полудня и достигнет пика к девяти часам вечера. Напомним, именно в это время на площади Минина начнется концерт группы «Звери», посвященный Дню города.

Магнитная буря связана со вспышкой на Солнце, которая произошла утром 14 августа. Примерно в 9.40 утра на его поверхности был зарегистрирован новый взрыв высшего балла, и спустя три дня солнечное вещество достигло Земли.

— В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем, — советуют специалисты.

космос