Где в Минске в этом году еще обновят дороги и что уже сделали

В этом году в Минске уже почти заменили асфальт на 60 улицах. Это площадь около 520 тыс. кв. метров, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого заместителя генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Татьяну Сусекову.