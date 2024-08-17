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Где в Минске в этом году еще обновят дороги и что уже сделали

В этом году в Минске уже почти заменили асфальт на 60 улицах. Это площадь около 520 тыс. кв. метров, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого заместителя генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Татьяну Сусекову.

Однако асфальт дополнительно поменяют на площади еще примерно 300 тыс. кв. м. Это в том числе участки на ул. Тимирязева, Плеханова, С. Есенина, Я. Коласа.

При этом до конца года асфальт усовершенствуют на 18 участках улиц площадью 400 тыс. кв. м. На 16 площадках работы уже провели. Это ул. Жилуновича, Илимская, Маяковского, С. Есенина, Рафиева, Могилевская, Шаранговича, Мястровская, Камайская.

С начала года текущий ремонт на дорогах столицы уже сделали на участках общей площадью 1106 тыс. кв. м. Это 88% от запланированного объема работ на год.