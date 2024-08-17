Технический сбой на молдавских таможнях Леушены-Албица и Скуляны: огромная очередь, таможенники заполняют документы вручную.
Движение затруднено из-за технических неисправностей у Таможенной службы, требующей перехода на ручную обработку данных.
Для облегчения движения транспорта увеличено количество сотрудников и открыты дополнительные контрольно-пропускные пути.
Но, сами понимаете, очереди.
Путешественникам рекомендуется обращаться на горячую линию пограничной полиции (022−259−717) или проверять ситуацию на пропускных пунктах в режиме онлайн перед отправлением в путь.