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Технический сбой на молдавских таможнях Леушены-Албица и Скуляны: огромная очередь, таможенники заполняют документы вручную

Для облегчения движения транспорта увеличено количество сотрудников и открыты дополнительные контрольно-пропускные пути.

Источник: Комсомольская правда

Технический сбой на молдавских таможнях Леушены-Албица и Скуляны: огромная очередь, таможенники заполняют документы вручную.

Движение затруднено из-за технических неисправностей у Таможенной службы, требующей перехода на ручную обработку данных.

Для облегчения движения транспорта увеличено количество сотрудников и открыты дополнительные контрольно-пропускные пути.

Но, сами понимаете, очереди.

Путешественникам рекомендуется обращаться на горячую линию пограничной полиции (022−259−717) или проверять ситуацию на пропускных пунктах в режиме онлайн перед отправлением в путь.