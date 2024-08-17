Иркутск отправил в Курскую область около 30 тонн гуманитарного груза

Партию вещей первой необходимости собрали в Иркутске в пункте на улице Ямской, 12 для жителей Курской области. Груз уже направили в пункт назначения. Его общий вес составил около 30 тонн. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.
— Как только узнали о том, что произошло в Курске, созвонились с разными волонтерами и решили помочь. Все тут же отозвались, — пояснил заместитель руководителя Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции» Андрей Пурас. — Собрали этот груз буквально за два-три дня. Здесь предметы первой необходимости, медикаменты, детские вещи. Для наших ребят, которые теперь проходят службу в Курской области, передали оборудование, маскировочные сети, воду и все то, что им нужно для выполнения боевых задач.
Напомним, 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. От их действий пострадали мирные жители. Из приграничных районов региона выехало больше сотни тысяч человек. Президент России немедленно принял решение: вся поддержка должна осуществляться на самом высоком уровне.