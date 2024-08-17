Волгоградских дачников предупреждают о геморрагической лихорадке

Чтобы обезопасить себя, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проводить на садовых участках комплекс мер по борьбе с грызунами. Важно не допускать захламления территории и хранить продукты питания в плотно закрытых контейнерах. При работе на земле лучше пользоваться респираторами.