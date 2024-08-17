Волгоградских дачников предупреждают о геморрагической лихорадке

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, известная как ХФПС, представляет серьезную угрозу для здоровья. Эта природно-очаговая инфекция, вызываемая хантавирусами, может протекать тяжело и в некоторых случаях привести к летальному исходу.
В Волгоградской области ежегодно регистрируются единичные случаи заражения. Основные переносчики заболевания — грызуны. Инфекция передается воздушно-капельным путем, через контакт с зараженными выделениями грызунов, а также при употреблении загрязненной пищи или воды.
Скрытый период заболевания длится от 4 до 49 дней. ХФПС проявляется резким повышением температуры тела (до 40 градусов), сильной головной болью, ознобом, тошнотой, ломотой в теле, болями в глазах, пояснице и животе.
Чтобы обезопасить себя, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проводить на садовых участках комплекс мер по борьбе с грызунами. Важно не допускать захламления территории и хранить продукты питания в плотно закрытых контейнерах. При работе на земле лучше пользоваться респираторами.