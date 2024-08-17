На улице Ошарской около стройплощадки метро открыли движение

На улице Ошарской около стройплощадки новой станции метро открыли сквозной проезд на улицы Горького и Белинского. Об этом сообщили в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей».
Сквозной проезд на улицы Горького и Белинского открыли на улице Ошарской. В ГУММиДе отметили, что на площади Свободы завершаются основные работы по выносу сложных инженерных коммуникаций и временному благоустройству прилегающей территории.
«Проведен большой объем работ по технологически-сложной перекладке коммуникаций в условиях плотной городской застройки при строительстве новой станции метро “Площадь Свободы”, — уточнили в управлении.
На днях на участке будет нанесена дорожная разметка.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что перекресток улиц Белинского и Ошарской перекроют на 1,5 месяца.