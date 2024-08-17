Татарстану выделят средства для ремонта двух театров в районах

В текущем году средства получат также Удмуртия, Чувашия, Калмыкия. Для Республики Татарстан объем субсидии составит свыше 162 млн рублей. Ожидается, что в результате повысится посещаемость учреждений культуры и туристическая привлекательность.
В сумме на модернизацию региональных и муниципальных театров и музеев в текущем году федеральный бюджет запланировал свыше 1,8 млрд рублей. Проходят работы в рамках национального проекта «Культура», уточняется в документе.
Выполняют национальные проекты в стране с 2019 года по указу Президента России.