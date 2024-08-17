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Арт-объект «Шепот гор» установили на плато Ай-Петри в Крыму

В церемонии открытия приняла участие глава Ялты Янина Павленко.

Источник: Reuters

Первую из десяти композиций, которые будут подарены Крыму, установили на плато Ай-Петри. Арт-объект «Шепот гор» является символом объединения Крымских и Уральских гор, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы Ялты Янины Павленко.

«С большим удовольствием приняла участие в церемонии открытия. С каждым годом в регионе появляется все больше точек притяжения, и я благодарю каждого, кто вкладывает силы, средства и душу в наш любимый полуостров», — прокомментировала Янина Павленко.

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