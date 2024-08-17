Бокс может быть не включен в программу Олимпийских игр-2028

«У нас нет проблем с боксом и боксерами. Если бы были проблемы, соревнования в Токио и Париже не состоялись бы. Мы очень ценим бокс, но, к сожалению, у нас есть очень серьезные проблемы с руководством IBA. Мы считаем, что боксеры заслуживают справедливого и прозрачного управления со стороны международной федерации», — сказал президент МОК Томас Бах.