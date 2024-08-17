Бокс может быть не включен в программу Олимпийских игр-2028

Разборки внутри олимпийской семьи
Международный олимпийский комитет ещё в 2023 году перестал признавать Международную федерацию бокса (IBA), которую на сегодняшний день возглавляет россиянин Умар Кремлев.
Федерация неоднократно пыталась оспорить решение МОК в спортивном арбитражном суде и заявила, что решение о непризнании сугубо политизированное.
Предполагается, что решение о непризнании было принято из-за допуска IBA российских и белорусских спортсменов на соревнования под флагами своих стран осенью 2022 года. Ранее МОК рекомендовал воздержаться от допуска спортсменов из вышеперечисленных стран либо позволять выступать под нейтральным флагом. Ещё одним фактором называют сотрудничество IBA с «Газпромом», несмотря на то что контракт был расторгнут в конце 2022 года, связи между верхами двух организаций оставались, это заставило МОК усомниться в прозрачности дел Федерации.
«У нас нет проблем с боксом и боксерами. Если бы были проблемы, соревнования в Токио и Париже не состоялись бы. Мы очень ценим бокс, но, к сожалению, у нас есть очень серьезные проблемы с руководством IBA. Мы считаем, что боксеры заслуживают справедливого и прозрачного управления со стороны международной федерации», — сказал президент МОК Томас Бах.
Узбекистан может не попасть на соревнования по боксу?
Перед Олимпиадой в Париже-2024 Международный олимпийский комитет запретил спортсменам национальных федераций, являющихся членами IBA, участвовать в летних Олимпийских играх 2028 года. Узбекистан является одной из таких стран.
Будет ли бокс?
Надежда на включение бокса в список дисциплин есть, если за их организацию возьмётся другая крупная федерация бокса, поскольку шансов у IBA взять руководство соревнованиями мало..
В случае, если все же другая крупная федерация возьмёт на себя организацию, Узбекистану придется выходить из IBA и подавать заявку на вступление заново, и неизвестно, насколько это может затянуться.
Время играет против спортсменов, так как список построек олимпийских объектов не может быть утвержден без официального перечня дисциплин, МОК обязан предоставить их до 2025 года, тогда и решится судьба бокса.