Ростовчанам предложили самим выбрать стиль, в котором оформят трамваи

В донской столице приступили к модернизации трамвайной инфраструктуры. В планах — закупить 76 единиц транспорта и реконструировать 30 трамвайных вагонов.
А пока жителям донской столицы предложили на выбор три варианта фирменного стиля проекта «Ростовский трамвай». Основная цветовая гамма в каждом из них- красный.
— Так как именно за это цветовое решение по окраске трамвайных вагонов ранее проголосовали жители города, — прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова.
Концепции, между которым жители могут выбирать наиболее понравившийся вариант, называются «Новые направления», «Технологичность», «Движение. Скорость».