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Ростовчанам предложили самим выбрать стиль, в котором оформят трамваи

После модернизации инфраструктуры фирменным цветом трамваев в Ростове станет красный.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице приступили к модернизации трамвайной инфраструктуры. В планах — закупить 76 единиц транспорта и реконструировать 30 трамвайных вагонов.

А пока жителям донской столицы предложили на выбор три варианта фирменного стиля проекта «Ростовский трамвай». Основная цветовая гамма в каждом из них- красный.

— Так как именно за это цветовое решение по окраске трамвайных вагонов ранее проголосовали жители города, — прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова.

Концепции, между которым жители могут выбирать наиболее понравившийся вариант, называются «Новые направления», «Технологичность», «Движение. Скорость».