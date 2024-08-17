Шон Мендес присоединился к Coldplay на сцене, чтобы исполнить Fix You

Шон Мендес выступил на одной сцене с группой Coldplay в Мюнхене в рамках ее тура Music of the Spheres. До этого певец не раз отмечал, что восхищается творчеством Криса Мартина и его коллег по коллективу. Вместе музыканты исполнили трек Fix You (2005).
После выступления в социальных сетях распространилось старое видео с Мендесом, сделанное в 2017 году. Это фрагмент из интервью перед выступлением, во время которого певца спросили, у кого на разогреве он хотел бы выступить.
Если бы я мог выступить на разогреве у другого артиста… Я думаю, было бы здорово выступить на разогреве у Coldplay.
Шон Мендес
певец.
Также в 2019 году исполнитель рассказывал, что песня Fix You была для него примером, когда он писал In My Blood (2018), отмечает NME.
На прошлой неделе Шон Мендес выпустил треки Why Why Why и Isn't That Enough. Оба сингла войдут в его новый альбом Shawn, релиз которого намечен на 18 октября.