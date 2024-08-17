В Казани выделили 9,5 миллионов рублей на камеры наблюдения для метро

В Казани решили модернизировать систему видеонаблюдения в метро. Так, МУП «Метроэлектротранс» планирует закупить новые камеры и оборудование. На эти цели готовы потратить 9,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.