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В Казани выделили 9,5 миллионов рублей на камеры наблюдения для метро

Всего планируется закупить 116 камер, коммутаторы и сервер.

Источник: Комсомольская правда

В Казани решили модернизировать систему видеонаблюдения в метро. Так, МУП «Метроэлектротранс» планирует закупить новые камеры и оборудование. На эти цели готовы потратить 9,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Для метро закупят камеры двух типов — «шар в стакане» и «цилиндр» общим количеством 116 штук, а также 21 управляемый коммутатор и один видеосервер.

Победитель тендера должен в течение 14 дней поставить оборудование. Также подрядчик самостоятельно произвести монтаж и пусконаладку системы. Гарантийный срок всего оборудования — три года.

метро
технологии