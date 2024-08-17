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В Калининградской области обещают отремонтировать 16 км дорог сверх плана

Дорожники не намерены перекрывать трассы.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области до конца 2024 года планируется дополнительно отремонтировать шесть дорог общей протяжённостью 16 км. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областное министерство развития инфраструктуры.

По словам главы ведомства Евгении Кукушкиной, ремонт автотрасс сверх запланированного стал возможен благодаря экономии средств от предыдущих торгов. В числе объектов — обход посёлка Чернышевское в Нестеровском районе, участок Южного обхода Калининграда от Преголи до посёлка Малое Лесное, участок трассы Калининград — Мамоново-2 от посёлка Новосёлово до границы с Польшей. Как отметили в мининфраструктуре, ремонтируемые дороги перекрываться не будут.

В Калининградской области на средства федеральных и региональных программ в 2024 году будут ремонтировать дороги, ведущие к больницам и поликлиникам.