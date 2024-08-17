В Калининградской области обещают отремонтировать 16 км дорог сверх плана

По словам главы ведомства Евгении Кукушкиной, ремонт автотрасс сверх запланированного стал возможен благодаря экономии средств от предыдущих торгов. В числе объектов — обход посёлка Чернышевское в Нестеровском районе, участок Южного обхода Калининграда от Преголи до посёлка Малое Лесное, участок трассы Калининград — Мамоново-2 от посёлка Новосёлово до границы с Польшей. Как отметили в мининфраструктуре, ремонтируемые дороги перекрываться не будут.