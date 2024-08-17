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Кубань возглавила топ-5 регионов РФ по количеству мотоциклов

Краснодарский край занял первое место в России по количеству зарегистрированных мотоциклов, сообщает агентство «Автостат». На территории региона зарегистрировано 111,4 тыс. двухколесных транспортных средств из 2,18 млн мотоциклов, которые поставлены на учет по всей России.

Источник: Freepik

В Москве и Саратовской области, которые занимают вторую и третью строчки в рейтинге, насчитывается 97,6 и 95 тыс. мотоциклов соответственно. Следом идут Тульская и Московская области.

Среди марок в России лидирует отечественный «ИЖ» (600 тыс. шт.), на долю которого приходится почти 28% от всего мотопарка страны. На втором месте расположился «Урал» (277,2 тыс. шт.), на третьем — «Восход» (192 тыс. шт.). Этим трем маркам принадлежит около половины всей мототехники, зарегистрированной в России (49%).

На втором месте по численности находятся «японцы», на третьем — «белорусы». В пятерку лидеров также входят мотоциклы производства КНР.

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