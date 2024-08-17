Кубань возглавила топ-5 регионов РФ по количеству мотоциклов

Среди марок в России лидирует отечественный «ИЖ» (600 тыс. шт.), на долю которого приходится почти 28% от всего мотопарка страны. На втором месте расположился «Урал» (277,2 тыс. шт.), на третьем — «Восход» (192 тыс. шт.). Этим трем маркам принадлежит около половины всей мототехники, зарегистрированной в России (49%).