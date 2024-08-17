Воронежцы бьют тревогу из-за залежей сухих веток в лесу

Лесопарк на 90% состоит из хвойных пород, преимущественно высоких корабельных сосен. Его территория протянулась от храма во имя святителя Антония до СНТ «Тихий Дон». Здесь находятся летний лагерь «Маяк», загородная база МВД, новый санаторий.
Также этот участок примыкает к жилым домам вдоль улицы Тепличной, где в шаговой доступности школа и детский сад. С другой стороны парковая зона ограничена частным сектором и автомобильной дорогой.
Прямо сквозь лес проходит широкая оживленная тропа: каждый день здесь можно встретить гуляющие семьи. Местные жители привыкли ходить по этой тропе на работу, добираться пешком до учебы. Но в последнее время люди всерьез опасаются лесных пожаров. Причиной тому стали целые залежи сухих веток у дороги.
«РАНЬШЕ ВЫВОЗИЛИ, А ПОТОМ ПЕРЕСТАЛИ»
В 2010 году после массовых лесных пожаров была запущена федеральная программа «Сохранение лесов», рассчитанная до 2024 года. Глава регионального министерства лесного хозяйства Вячеслав Оробинский в недавнем интервью заявил: «Лес — этот ресурс, который требует постоянного ухода. Если мы не будем своевременно заниматься вырубкой, перезревшие деревья станут гибнуть от вредителей и болезней. Сухие стволы будут падать, горючий материал накапливаться, в итоге рано или поздно случится пожар».
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, «Мероприятия по сохранению лесов, в том числе по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, а также мероприятия по лесоустройству осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий».
Обязанность защищать лес прописана и в региональных документах. Закон Воронежской области от 20 ноября 2007 года № 118-ОЗ «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области» гласит: «К полномочиям Правительства Воронежской области в сфере лесных отношений относятся: организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Воронежской области; охрана лесов на землях лесного фонда, защита лесов, воспроизводство лесов».
По словам жителей, раньше в лесу регулярно проводились субботники. Органы местной власти, управа Советского района очищали его от мусора, собирали сухие ветки и вывозили за территорию. Так же и несколько лет назад на очередном субботнике были собраны груды сухостоя, но вот вывезти их забыли. Теперь на всем участке от храма до частного сектора можно встретить сваленные бревна и хворост, которые, конечно, представляют опасность. Рассказывает жительница Тенистого микрорайона Мария:
— Эта центральная тропа правда пользуется большой популярностью. Мы ходим на дачи. Каждый день здесь гуляют с детьми. Подростки идут, потому что рядом школа № 84. А еще до сих пор функционирует детский лагерь «Маяк», он находится в глубине леса. И уже который год наблюдаем вдоль дороги залежи сухих веток, а ведь сейчас пожароопасный сезон! Помню, что раньше, несколько лет назад, этот участок регулярно убирали весной. Руководитель управы привлекал своих сотрудников, волонтеров. Сейчас он ушел на пенсию, и про субботники на этой территории забыли. Мы боимся заходить в лес, ведь одно неосторожное движение может спровоцировать крупный пожар. Конечно, нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности, но ведь с таким сухостоем риски повышаются. Это буквально готовое топливо для огня. Пока гром не грянет, ничего не будут предпринимать.
БЛУЖДАНИЕ В ТРЕХ СОСНАХ
Мы долго не могли выяснить, под чьим же контролем находится этот участок леса. В управе района заявили, что связываться нужно с Гослесфондом, а там перенаправили на региональное ведомство. В министерстве лесного хозяйства Воронежской области долго думать не стали и предложили нам написать заявление на имя руководителя с просьбой почистить лес. Но и здесь нас ждали трудности: после повторного звонка оказалось, что территория не их, и вообще, «зачем же это из леса вывозить палки? Там их место, в лесу». Для чего предлагали писать заявление, осталось неясным.
— Ну, кучи и кучи. Они же лежат, никому не мешают. Там должно быть естественное перегнивание, ну, а большие ветки… сами уберутся как-нибудь. Перегниют. А что не перегниет, сожжется, — ответили нам в отделе организации использования лесов.
Местные жители такого спокойствия не разделяют и готовы ответить на это: «Дорогие организаторы использования лесов! Вы совершенно правы, когда-нибудь сухостой действительно сожжется, только вот сгорит он вместе со здоровым зеленым лесом и домами. Ведь этот участок примыкает к жилфонду, а на территории находятся другие объекты».
Спустя множество звонков нам все-таки удалось выяснить, что данный участок в лесопарке Тенистом находится в зоне ответственности Новоусманского лесничества. Лесники тоже оказались людьми крайне спокойными. Куда уж им до местных жителей-паникеров. Во время разговора сотрудники организации никак не могли взять в толк, зачем вывозить что-то из леса.
Автор текста скромно предполагает, что журналистов лесники считают людьми глупыми: первые несколько минут разговора они потратили на то, чтобы объяснить нам: «Ничего не нужно убирать. Это же лес, а в лесу, соответственно, должны быть ветки. Они там живут».
После небольшого урока по окружающему миру мы закрепили информацию о том, что в лесу находятся деревья и ветки, и это нормально. А позже нам все-таки удалось услышать более внятный комментарий:
— Если хотите, пишите обращение в министерство лесного хозяйства после окончания пожароопасного сезона, будут сжигать. Сейчас никто вывозить их не будет. Угрозы ветки не представляют, если никто не будет их поджигать специально или случайно. Сжигается это все прямо на месте, там. Звоните в конце октября, — подытожил лесничий Алексей Юрьев.
«НЕ ЖГИТЕ — И НЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ»
Высказывание о том, что угрозы ветки не представляют, нам совсем не понравилось. Мы решили дойти до истины с помощью звонка в пресс-службу ГУ МЧС по Воронежской области. Там заявили, что, конечно, быть так не должно и залежи хвороста могут легко спровоцировать пожар. Однако спасатели могут помочь уже с его тушением, а вывоз веток не по их части.
В итоге мораль везде осталась одинаковой: «Не жгите — и не будет гореть».
По данным МЧС России, в течение 2023 года в стране произошло около 350 тысяч пожаров, в которых погибло около 7 тысяч человек. Причина же именно лесных возгораний, по информации Рослесхоза, в 90% случаев — человек.
Однако после проведения нашего небольшого расследования мы задумались: всегда ли это человек, который бросил спичку? Не ответственны ли за это и спокойные «учителя», объясняющие, что в лесу должны быть ветки по умолчанию?
Пока в министерстве лесного хозяйства посоветовали успокоить местных жителей, мы направили обращение в правительство области и, на всякий случай, в само министерство. Будем следить за ситуацией.