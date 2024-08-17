Воронежцы бьют тревогу из-за залежей сухих веток в лесу

— Эта центральная тропа правда пользуется большой популярностью. Мы ходим на дачи. Каждый день здесь гуляют с детьми. Подростки идут, потому что рядом школа № 84. А еще до сих пор функционирует детский лагерь «Маяк», он находится в глубине леса. И уже который год наблюдаем вдоль дороги залежи сухих веток, а ведь сейчас пожароопасный сезон! Помню, что раньше, несколько лет назад, этот участок регулярно убирали весной. Руководитель управы привлекал своих сотрудников, волонтеров. Сейчас он ушел на пенсию, и про субботники на этой территории забыли. Мы боимся заходить в лес, ведь одно неосторожное движение может спровоцировать крупный пожар. Конечно, нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности, но ведь с таким сухостоем риски повышаются. Это буквально готовое топливо для огня. Пока гром не грянет, ничего не будут предпринимать.