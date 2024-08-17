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В Ростове из-за футбола общественный транспорт изменит маршрут

В субботу 17 августа ростовский транспорт будет ходить по измененной схеме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в субботу, 17 августа, состоится футбольный матч. На домашней арене сыграют «желто-синие» и ФК «Оренбург». Уже по сложившейся традиции для удобства болельщиков организуется работа дополнительного графика на автобусном маршруте № 39.

Автобусы будут ходить по укороченной схеме до остановки «Аллея Ростов-Арена» на Восточном шоссе. В пресс-службе администрации Ростова также сообщили, что схема движения автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 с 18 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ».

Напомним, как курсируют городские автобусы, всегда можно отследить с помощью специальной онлайн-платформы.