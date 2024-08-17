В Ростове из-за футбола общественный транспорт изменит маршрут

Автобусы будут ходить по укороченной схеме до остановки «Аллея Ростов-Арена» на Восточном шоссе. В пресс-службе администрации Ростова также сообщили, что схема движения автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 с 18 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ».