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Как волгоградцам правильно выбрать лесные грибы на рынке

Грибы в любом виде хороши, особенно не всем привычные шампиньоны, а ароматные лесные.

Источник: Соцсети

После дождей волгоградцы отмечают, что эти дары природы не только стали массово встречаться в лесах — ими торгуют на рынках. Как правильно выбрать не ядовитый и полезный продукт, рассказали эксперты.

Грибы богаты клетчаткой, антиоксидантами, а также витаминами и минералами. Однако увлекаться ими не стоит. Дело в том, что при несоблюдении определенных правил, грибы могут принести немало неприятностей.

Главное — не нарваться на старые и перезревшие грибы. Они имеют трухлявую ножку и неприятный запах, влажную и скользкую шляпку.

Качественный продукт при нажатии сохраняет свою форму и не выделяет никакой жидкости. Определить, где были собраны дары природы на глаз невозможно, поэтому надо попросить у продавца специальный документ — заключение санврача.

Грибы не рекомендуется употреблять детям до 12 лет и взрослым со слабым иммунитетом, людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Поэтому при покупке даров леса следует взвесить все за и против.

флора и фауна