Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские музеи сделают бесплатными для пожилых людей

С 1 сентября пожилые петербуржцы, ставшие держателями карты «Серебряный возраст», смогут посещать музеи Санкт-Петербурга за 1 рубль, сообщил губернатор и кандидат в губернаторы Александр Беглов, представляя предвыборную программу на конференции регионального отделения «Единой России».

Источник: РИА "Новости"

«Уже с 1 сентября держатели карты “Серебряный возраст” смогут посетить любой городской музей за 1 рубль», — сказал Беглов.

По его словам, в 2025 году на карту добавят электронный сертификат на 1,5 тыс. руб., который можно будет потратить на билеты в городские и федеральные музеи — например, в Эрмитаж или Русский музей.

Губернатор рассказал, что карта «Серебряный возраст» запускается на основе «Единой карты петербуржца». Ее будут оформлять в отделах соцзащиты и в МФЦ. По словам Беглова, впоследствии карта может стать билетом и в другие учреждения культуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках проекта «Серебряный возраст» в Петербурге открылся первый Центр женского здоровья для пациенток старше 45 лет. Она работает на базе 40-ой поликлиники.

выставки и музеи