Петербургские музеи сделают бесплатными для пожилых людей

«Уже с 1 сентября держатели карты “Серебряный возраст” смогут посетить любой городской музей за 1 рубль», — сказал Беглов.
По его словам, в 2025 году на карту добавят электронный сертификат на 1,5 тыс. руб., который можно будет потратить на билеты в городские и федеральные музеи — например, в Эрмитаж или Русский музей.
Губернатор рассказал, что карта «Серебряный возраст» запускается на основе «Единой карты петербуржца». Ее будут оформлять в отделах соцзащиты и в МФЦ. По словам Беглова, впоследствии карта может стать билетом и в другие учреждения культуры.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках проекта «Серебряный возраст» в Петербурге открылся первый Центр женского здоровья для пациенток старше 45 лет. Она работает на базе 40-ой поликлиники.