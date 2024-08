Sixpence None the Richer впервые за 22 года выпустили песню оригинальным составом

Американская альт-рок-группа Sixpence None the Richer, известная своими синглами Kiss Me (1998) и Breathe Your Name (2002), возвращается спустя 22 года в оригинальном составе, чтобы представить слушателям песню We Are Love. Новый трек станет ведущим синглом в грядущем мини-альбоме Rosemary Hill.