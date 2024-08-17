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Sixpence None the Richer впервые за 22 года выпустили песню оригинальным составом

Американская альт-рок-группа Sixpence None the Richer, известная своими синглами Kiss Me (1998) и Breathe Your Name (2002), возвращается спустя 22 года в оригинальном составе, чтобы представить слушателям песню We Are Love. Новый трек станет ведущим синглом в грядущем мини-альбоме Rosemary Hill.

Источник: Звук

Американская альт-рок-группа Sixpence None the Richer, известная своими синглами Kiss Me (1998) и Breathe Your Name (2002), возвращается спустя 22 года в оригинальном составе, чтобы представить слушателям песню We Are Love. Новый трек станет ведущим синглом в грядущем мини-альбоме Rosemary Hill.

EP можно будет послушать уже 4 октября, уточняет NME. В первом же сингле из него, We Are Love, вокалистка Ли Нэш поет под аккомпанемент звучной акустики, которую дополняют резкие электрические риффы: «Мы — любовь, мы можем это сделать».

Треклист Rosemary Hill уже известен. Он выглядит так:

Thread The Needle Julia We Are Love Child And Man Homeland Rosemary Hill

Шестой и последний на сегодня студийный альбом Sixpence None the Richer, «Lost In Transition», был выпущен в 2012 году.