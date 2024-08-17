Sixpence None the Richer впервые за 22 года выпустили песню оригинальным составом

EP можно будет послушать уже 4 октября, уточняет NME. В первом же сингле из него, We Are Love, вокалистка Ли Нэш поет под аккомпанемент звучной акустики, которую дополняют резкие электрические риффы: «Мы — любовь, мы можем это сделать».