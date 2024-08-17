В Челябинской области 17-летний подросток оказался курьером мошенников

43-летняя жительница Златоуста стала жертвой мошенников, которые использовали схему «спасения попавшей в ДТП дочери». Женщина передала незнакомцу 200 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что курьером, который забрал и перевел сбережения женщины на указанный счёт, был 17-летний подросток.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают других участников преступной схемы.
В ведомстве также напомнили, что мошенники часто выбирают на роль курьеров молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которых находят через социальные сети и мессенджеры. Некоторые из них не осознают, что становятся вовлечены в преступную схему, в то время как другие догадываются об этом, но мысль о легком и быстром заработке оказывается сильнее.