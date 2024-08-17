В Челябинской области 17-летний подросток оказался курьером мошенников

В ведомстве также напомнили, что мошенники часто выбирают на роль курьеров молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которых находят через социальные сети и мессенджеры. Некоторые из них не осознают, что становятся вовлечены в преступную схему, в то время как другие догадываются об этом, но мысль о легком и быстром заработке оказывается сильнее.