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В Челябинской области 17-летний подросток оказался курьером мошенников

На Южном Урале полиция задержала несовершеннолетнего курьера мошенников, который помогал забирать деньги у жертв.

Источник: Комсомольская правда

43-летняя жительница Златоуста стала жертвой мошенников, которые использовали схему «спасения попавшей в ДТП дочери». Женщина передала незнакомцу 200 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что курьером, который забрал и перевел сбережения женщины на указанный счёт, был 17-летний подросток.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают других участников преступной схемы.

В ведомстве также напомнили, что мошенники часто выбирают на роль курьеров молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которых находят через социальные сети и мессенджеры. Некоторые из них не осознают, что становятся вовлечены в преступную схему, в то время как другие догадываются об этом, но мысль о легком и быстром заработке оказывается сильнее.