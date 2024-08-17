Томная ночь: в столичном метро выступили трио Даниила Крамера и Мари Карне

— При хорошей режиссуре здесь сколько угодно концертов можно давать. Естественно, здесь эхо (хлопает в ладоши), но оно умеренное, не слишком длинное, не органный зал. В метро я выступаю впервые, но вообще ночные концерты я давал не раз в разных странах. Это для меня не новость. И не только ночные. Однажды я играл концерт в абсолютной темноте. Иногда хотелось взглянуть на клавиатуру, но мне понравилось, экзотика. А самая необычная площадка, где мне доводилось выступать, — озеро крокодилов в Африке (смеется). Это было в 1990-х, они там ползали, — вспомнил Даниил Крамер в беседе с «Известиями».