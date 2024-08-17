Томная ночь: в столичном метро выступили трио Даниила Крамера и Мари Карне

«Город влюбленных», Volare, Cheek to cheek и другие песни звучали прошлой ночью в столичной подземке сразу после закрытия. В ночь на 17 августа на станции «Маяковская» звучал джаз — в рамках фестиваля «Нам нужен Дягилев». На перроне выступили трио Даниила Крамера и певица Мари Карне. Уникальный концерт собрал более 200 зрителей, в числе которых были и корреспонденты «Известий».
Город засыпает, зажигают звезды джаза — в ночь на субботу формула сработала именно так. Стоило Московскому метрополитену по расписанию закрыть двери для пассажиров, как под овальными сводами на станции «Маяковская» засуетились подготовительные работы. А к двум часам ночи наверху уже стали собираться гости — все в белом, словно ночные мотыльки, слетевшиеся на свет. Цвет был продиктован дресс-кодом на пригласительных.
В вестибюле для прибывающих звучало поэтическое приветствие в исполнении молодых артистов московских театров. Встречал бар с легкими закусками и безалкогольными напитками, в том числе бодрящим кофе с фирменным дизайном на пенке, расположившийся прямо у турникетов. Спустя полчаса они отворились, и публика на эскалаторах вереницей отправилась вниз.
Под покровом ночи станция превратилась в джазовый салон. В легком полумраке и томной атмосфере прямо на перроне выросла изящная сцена, напротив нее расположились ряды стульев, а на путях замерли пустые спящие составы. Старт дал звонок, который сменили первые аккорды.
Звездами вечера стали трио народного артиста России Даниила Крамера и популярная джазовая певица Мари Карне. В их исполнении на «Маяковской» в карнавале звуков фортепиано, барабанов и контрабаса прозвучали «Город влюбленных», Cheek to cheek, Volare, Padam, padam и другие композиции. Выбирали их с учетом акустических особенностей площадки, которая стала новым впечатлением даже в копилке маэстро, объездившего с гастролями весь мир.
— При хорошей режиссуре здесь сколько угодно концертов можно давать. Естественно, здесь эхо (хлопает в ладоши), но оно умеренное, не слишком длинное, не органный зал. В метро я выступаю впервые, но вообще ночные концерты я давал не раз в разных странах. Это для меня не новость. И не только ночные. Однажды я играл концерт в абсолютной темноте. Иногда хотелось взглянуть на клавиатуру, но мне понравилось, экзотика. А самая необычная площадка, где мне доводилось выступать, — озеро крокодилов в Африке (смеется). Это было в 1990-х, они там ползали, — вспомнил Даниил Крамер в беседе с «Известиями».
Под музыку на мозаичных панно на потолке, созданных, к слову, по эскизам художника Александра Дейнеки, эффектно играло световое оформление. «Маяковская» не в первый раз становится концертной площадкой. В разное время на ней выступали саксофонист Игорь Бутман и артисты Большого театра.
— Я пребываю в каком-то невероятном восторге после сегодняшнего концерта! Во-первых, такое атмосферное место — станция метро «Маяковская». Для многих оно знаковое, и для музыкантов в том числе, потому что здесь проходит большое количество мероприятий, а прямо над нами Концертный зал им. П. И. Чайковского. Удивительное событие! Когда у нас был саундчек, мимо шли пустые поезда, и шум нам немного мешал, но это нисколько не сказалось на конечном результате. Наоборот, мне кажется, придало романтики! — поделилась впечатлениями после выступления певица Мари Карне.
Всего «Ночь джаза в метро» посетило более 200 гостей. Концерт стал одним из событий фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев», посвященного великому импресарио. Он включает в себя перформансы, выставки, экскурсии, лекции и круглые столы, научные конференции, спектакли и конкурсы в разных городах и странах. Стартовал он в апреле — роскошным ужином-реконструкцией в стенах отеля «Метрополь». Более ста лет назад, рассказывали тогда организаторы, в этом же месте представители культурного сообщества Москвы того времени чествовали талант, изысканный вкус и новаторство Сергея Дягилева. Сейчас они обращаются к другой дате.
— 19 августа День памяти Сергея Павловича Дягилева. В этом году 95 лет, как его не стало. Мы решили почтить его память рядом мероприятий, и этот концерт — первое событие в их череде. Ночь, романтика, красота! Люди пришли сюда за настроением и получили удовольствие под этими замечательными сводами. Что касается места — не бывает простых площадок. Работать здесь, конечно, сложно, потому что это действующая станция метро, где совсем недавно были пассажиры, и через час они будут здесь же. Мы очень ограничены во времени, — подчеркнул сопредседатель оргкомитета фестиваля «Нам нужен Дягилев», проректор МГИМО Сергей Шитьков.
Утром — по расписанию — «Маяковская» вновь распахнула двери для пассажиров, по путям пошли поезда, а на платформе не осталось и намека на романтическое ночное приключение, оставшееся в памяти его свидетелей словно сон.