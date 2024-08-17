Ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа

Как пояснили в администрации города, частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома № 136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе. Такое решение приняли из-за реконструкции местных теплосетей — ремонтные работы продлятся до 00:00 часов 26 августа (понедельник).