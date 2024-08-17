Ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа

Как пояснили в администрации города, частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома № 136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе. Такое решение приняли из-за реконструкции местных теплосетей — ремонтные работы продлятся до 00:00 часов 26 августа (понедельник).
При этом подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.
«Дополнительное время необходимо подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы на указанном объекте, для соблюдения всех технологических особенностей реализации проекта реконструкции теплотрассы. Ранее сообщалось, что проезд на данном участке будет закрыт до 12:00 19 августа».
В акимате Алматы напомнили, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2 тыс. 135 метров, введенного в эксплуатацию 43 года назад (в 1981 году), проходящего под проезжей частью указанной городской территории.
Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.