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В Сурхандарье задержали незаконного преподавателя ислама

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области задержали мужчину за незаконное обучение исламу. Свои уроки он давал через группу в Telegram, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Markaziy studiya, 26-летний мужчина в июле текущего года создал в Telegram группу под названием «Коран и Хатим». Стоимость уроков составляла 300 тысяч сумов. Всего обучение проходило 37 учеников. На занятиях мужчина давал свое толкование Корану.

Комитет по делам религии и правоохранители изучили материалы его уроков и определили, что учить может только квалифицированный преподаватель, прошедший специальное обучение и получивший документ об этом.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил молодого человека к 15 суткам административного ареста по статье 241 («Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений»).