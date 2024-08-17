В Сурхандарье задержали незаконного преподавателя ислама

По информации Markaziy studiya, 26-летний мужчина в июле текущего года создал в Telegram группу под названием «Коран и Хатим». Стоимость уроков составляла 300 тысяч сумов. Всего обучение проходило 37 учеников. На занятиях мужчина давал свое толкование Корану.