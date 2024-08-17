Донские парламентарии обсудили, как избавить улицы Ростова от грузовиков-нарушителей

В Ростове депутаты Законодательного собрания провели круглый стол, на котором вместе с экспертами обсудили создание «грузового каркаса» донской столицы. Речь — о схеме движения для тяжелого грузового автомобильного транспорта.
«ГРУЗОВОЙ КАРКАС» ДЛЯ РОСТОВА.
Сегодня на Дону идет активная работа по строительству транспортного кольца, оно должно разгрузить город от транзитных грузовиков. Так, в 2023 году был разработан проект маршрутизации грузового транспорта и организации грузового каркаса, по которому предусмотрены установка дорожных знаков с указанием допустимых для транспорта маршрутов движения и размещение камер для фиксации нарушений. Помимо этого, на маршрутах грузового каркаса дополнительно планируются скоростные ограничения и нанесение шумовых полос.
В состав грузового каркаса вошли основные транспортные магистрали Ростова — более 150 улиц. В текущем году уже начата пошаговая реализация проекта. Первым этапом был введен запрет на въезд в город грузовых автомобилей в часы пик: с 07:00−10:00 и с 17:00 до 20:00. На 14 из 15 въездов в город установили дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» и время на запрет движения.
На втором этапе проекта планируется сформировать грузовой каркас в центральной части города на территории микрорайонов Новое поселение, Рабочий городок и Нахичевань. Работы по установке дорожных знаков начаты в августе, всего будет установлено более 500 знаков.
При этом водители тяжелых машин уже сейчас могут попасть в нужное место, избегая дорог, не предназначенных для большегрузов. Однако, подчеркнули депутаты Законодательного собрания региона, зачастую водители грузовиков, срезая путь, едут через город под запрещающий знак по обычным дорогам.
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ДВА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
Отсюда — пробки на дорогах, быстрый износ асфальтового покрытия магистралей.
По данным ГАИ, чаще всего грузовики, нарушая правила, двигаются по проспекту Шолохова и на въезде в город со стороны Таганрога.
Эксперты видят два пути решения данной проблемы; увеличение количества средств фото- и видеофиксации правонарушений и увеличение суммы штрафа.
Председатель подкомитета по дорожно-транспортному комплексу Донского парламента Магомед Дарисгов сообщил, что сейчас нарушитель обязан заплатить 500 рублей, а, с учетом 50% скидки за своевременное погашение, эта сумма составляет 250 рублей.
НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ.
В то же время в Москве проблему с грузовым транспортом на улицах столицы решили просто — увеличили штраф до пяти тысяч рублей без каких-либо скидок.
Участники встречи согласились с тем, что увеличение штрафов поможет и Ростову.
Суммы пока не называются.
— Ужесточением наказания всех проблем не решишь, но в данном случае нужно использовать этот экономический рычаг. К примеру, если водителю нужно затратить полторы тысячи рублей, чтобы проехать по правилам, то штраф в 250 рублей его не остановит, — прокомментировал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.
В ближайшее время донские парламентарии.
подготовят соответствующее обращение в федеральные органы власти.