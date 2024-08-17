Донские парламентарии обсудили, как избавить улицы Ростова от грузовиков-нарушителей

Сегодня на Дону идет активная работа по строительству транспортного кольца, оно должно разгрузить город от транзитных грузовиков. Так, в 2023 году был разработан проект маршрутизации грузового транспорта и организации грузового каркаса, по которому предусмотрены установка дорожных знаков с указанием допустимых для транспорта маршрутов движения и размещение камер для фиксации нарушений. Помимо этого, на маршрутах грузового каркаса дополнительно планируются скоростные ограничения и нанесение шумовых полос.