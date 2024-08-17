Четыре правила, которые помогают дожить до ста лет

«Большинство долгожителей питались сбалансированно и разнообразно. В среднем они получали от 57% до 65% калорий из углеводов, от 12 до 32% из белка и от 27% до 31% из жира. В их рационе были цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также богатые белками продукты (птица, рыба и бобовые). Потребление красного мяса и соли было минимальным. Более высокое потребление соли почти в четыре раза повышало риск плохого здоровья».