Фестиваль «Антон тут рядом» объявил полный лайнап музыкантов

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» раскрыл все имена артистов из лайнапа. Среди выступающих много громких имен: IOWA, Mirèle, «элли на маковом поле», «тима ищет свет», «Обе две», Наша Таня, ELLA + Парнишка и Build Your House Underground. Мероприятие пройдет 21 августа в петербургском Севкабель Порту.
Также ожидаются выступления Zoloto c оркестром «Тут рядом» и Паши Артемьева с перформансом «о. Лебединое» от танцевальной труппы «Антон тут рядом».
Впервые на фестивале будет отдельная диджей-сцена. На ней можно будет услышать Колю Редькина, Сашу Жаркову, Girls on probation, DJ Stonik1917 и Playtronica.
Все артисты выступят без гонорара. Собранные деньги пойдут на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, юридическую службу, квартиры сопровождаемого проживания и другие.
На фестивале можно будет не только послушать музыку, но и поучаствовать в активностях от партнеров: яхт-клуба «Сила Ветра», бадминтон комьюнити ББ, букинистического магазина «Академия», зеленой мастерской plant büro и других.
Ранее в арт-парке «Никола-Ленивец» стартовал фестиваль электронной музыки Signal.