Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Антон тут рядом» объявил полный лайнап музыкантов

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» раскрыл все имена артистов из лайнапа. Среди выступающих много громких имен: IOWA, Mirèle, «элли на маковом поле», «тима ищет свет», «Обе две», Наша Таня, ELLA + Парнишка и Build Your House Underground. Мероприятие пройдет 21 августа в петербургском Севкабель Порту.

Источник: Звук

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» раскрыл все имена артистов из лайнапа. Среди выступающих много громких имен: IOWA, Mirèle, «элли на маковом поле», «тима ищет свет», «Обе две», Наша Таня, ELLA + Парнишка и Build Your House Underground. Мероприятие пройдет 21 августа в петербургском Севкабель Порту.

Также ожидаются выступления Zoloto c оркестром «Тут рядом» и Паши Артемьева с перформансом «о. Лебединое» от танцевальной труппы «Антон тут рядом».

Впервые на фестивале будет отдельная диджей-сцена. На ней можно будет услышать Колю Редькина, Сашу Жаркову, Girls on probation, DJ Stonik1917 и Playtronica.

Все артисты выступят без гонорара. Собранные деньги пойдут на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, юридическую службу, квартиры сопровождаемого проживания и другие.

На фестивале можно будет не только послушать музыку, но и поучаствовать в активностях от партнеров: яхт-клуба «Сила Ветра», бадминтон комьюнити ББ, букинистического магазина «Академия», зеленой мастерской plant büro и других.

Ранее в арт-парке «Никола-Ленивец» стартовал фестиваль электронной музыки Signal.